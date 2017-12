Von NoBillag sind mehr als nur die Medien betroffen

Die Annahme der NoBillag-Initiative am 4. März kommt einem Medienmassaker gleich: Es würde das Ende der SRG sowie von zahlreichen privaten Radio- und Fernsehstationen der Schweiz bedeuten. Doch wer ist nebst den Medien sonst noch betroffen?

MusikerInnen

In Medien, die sich wegen Werbeeinnahmen am Massengeschmack orientieren müssen, wird die Schweizer Musikszene nur am Rande wahrgenommen und der Einheitsbrei nimmt zu! Ausserdem würden die Musikschaffenden ihre SUISA-Urheberrechtseinnahmen verlieren.

Theater

Regionale und weniger bekannte Theatergruppen bekommen bei gebührenfinanzierten Lokalradios eine wichtige Plattform – wenn weniger über sie berichtet, nicht auf die Vorstellungen hingewiesen wird und keine Tickets verlost werden, gibt es im Endeffekt weniger Publikum.

Film

Die SRG investiert jährlich etwa 30 Millionen Franken in den Schweizer Film. Serien wie „Der Bestatter“, „Wilder“ oder Filme wie „Die göttliche Ordnung“ und „Schellen-Ursli“ könnten nicht realisiert werden.

Clubs

Kleinere Acts, Sub- und Nischenkulturen finden in den Mainstream orientierten Medien kaum Beachtung – auch hier bedeutet weniger mediale Präsenz weniger BesucherInnen im Club.

Sport

Die ZuschauerInnen wären direkt betroffen: Das Lauberhorn-Rennen müsste auf dem ORF geschaut werden und Fussball- oder Eishockeyspiele wären nur gegen sehr hohe Gebühren zu sehen. Ausserdem kämen viele Sportverbände ohne die Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Sender in finanzielle Nöte, weil Sponsoren abspringen würden.

KMUs

Vom Ende der gebührenfinanzierten Medien sind Druckereien, Transportunternehmen, die Gastronomie, Blumenläden, Schreinereien oder die Technik-Branche unmittelbar betroffen.

Glückskette

Ohne die SRG lässt sich eine so breite Sammelplattform, die 24 Stunden in allen Landesteilen und in allen Landessprachen präsent ist, nicht aufbauen.

Menschen mit Beeinträchtigungen

Das SRF und viele konzessionierte, regionale TV-Sender untertiteln ihre Sendungen und übersetzen sie in Gebärdensprache. Für Sehbehinderte werden Filme mit Audiodeskriptionen produziert. Dafür erhalten sie Geld vom Bund.