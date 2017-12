2017.12.21.AL In Memoriam 2017DO 21.Dezember 2017, 23:00-24:00

„Crisscross…Jazz kreuz und verquer“ mit Jürg Solothurnmann

In Memoriam 2017

Stilistisch kreuz- und quer erinnert die letzte Sendung im Alten Jahr an acht 2017 verstorbene Jazzkünstler: den Sänger Al Jarreau, den Schlagzeuger Sunny Murray, die Gitarristen Larry Coryell, Bern Nix und John Abercrombie und die Pianisten Muhal Richard Abrams, Misha Mengelberg und Horace Parlan. Dabei begegnet man auch weiteren Persönlichkeiten wie Dexter Gordon, Freddie Hubbard, Ornette Coleman, Albert Ayler, Baikida Carroll, George Lewis, Jan Hammer und Kenny Wheeler.