«Ganze Sendung»

Glitzer ist in! Doch nicht nur deshalb gehen wir dem Glitzer auf den Grund. Glitzer ist Sinnbild. Glitzer aber ist auch ein ökologisches Problem.

Glitzer im Gesicht

sprechen über den Kauf von Glitzerkleider in der Damenabteilung und wie sie auf Bemerkungen von Fremden über ihr Glitzer-Makeup reagieren. Ein Beitrag von Livia Schambron.

Die traurige Geschichte eines Glitzerstücks

Redaktor Federico La Scalia hat eine Glitzergeschichte mit viel Gewicht geschrieben. Er hat sich gefragt, aus was Glitzer gemacht wird und was mit ihm geschieht, wenn er in der Abwasserkanalisation landet.

Glitzer als Übergriff – wie geht das?

Nicht für alle ist Glitzer lustig. Manche empfinden die glitzernden Plastik- oder Metallteilchen auf dem eigenen Körper als Übergriff. So etwa queer-feministische Aktivistin Fräulein Wu. Ein Beitrag von Monika Hofmann

Magazin: glitter – Die Gala der Literaturzeitschriften