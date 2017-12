Der Morgen Mittwoch

Playlist vom 20.12.17

Max Roach & Abbey Lincoln – Lonesome Lover

Sag War Fare – Don’t Be So Jive

Nancy Wilson – Hurt So Bad

James Mason – Funny Girl

Girma Bèyènè & Akalé Wubé – Mèlèwètesh Menèw

Altın Gün – Goca Dünya

The Bit A Sweet – Is It On, Is It Off

Advance – Take Me To The Top

Aged in Harmony – Theme For Someone Special

Hugh Turner Quartet – Back To School (Revbjelde Mix)

Andy Taylor – Kitschy Jungle

Charlie – Spacer Woman

Ceramic Hello – Binary

Musique Chienne – Billy’s House

Erobique – Nervensurfen

Yuri Morozov – Neizyasnimoe

Yves Simon – Je Blues Dans Mon Lit

Oneness Of Juju – Every Way But Loose

Machine – There But For The Grace Of God Go I (DJ Colourzone Mix)

De La Soul – Dilla Plugged In (feat. J Dilla)

Black Star – Little Brother

Outkast – Ain’t No Thang

Future – Use Me

Hobo Jazz – One Glance (At The Jolly Roger)

The Devil Makes Three – Hand Back Down

Bell Funk – Love Company

Tullio De Piscopo – Stop Bajon

Wilma Dias – La Massagiste

Ronald Snijders – Kaseko Attack

A Common Wonder – The Light (I’m Yours) (feat. Bobby Caldwell)

Anderson .Paak – The Dreamer (feat. Talib Kweli & Timan Family Choir)

The Internet – Dontcha

D’Angelo and The Vanguard – Betray My Heart

Oddisee & Good Compny – The Goings On

Kevin Morby – Sucker In The Void (The Lone Mile)

Jon Hopkins – Open Eye Signal