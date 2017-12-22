Der Morgen Freitag

Playlist 22.12.2017
MORGAN HERITAGE FT.KABAKA PYRAMID – We are
SHENSEEA – Wine
POLDOORE – Unconditional
CHRIS DUBFLOW – Burn (Remix)
AUGUSTUS PABLO – Cassava Piece
JACOB MILLER – Tenement Yard
OCEAN WISDOM – Brick or Bat
WILEY ft. JME – I Call The Shots
FOREIGN BEGGARS – Bosh
CYHI THE PRYNCE – Nu Africa
STORMZY – Big for your Boots
BUGGSY & DJ SKITZ – Born ina System
THIEVERY CORPORATION – Road Block
COLLIE BUDZ – Come Around
STEREO LUCHS & NATEL – Bellevue
NATEL – Make You Sweat
REAL ROCKERZ – Clandestino
STILLER HAAS – Landjäger
D-REGION & CODE – Turn up
DABBLA – Flying
DABBLA ft. OCEAN WISDOM – Get It
REMYREM – I chume nid
11Ä – Sturm
QUEEN IFRICA – Below the Waist
LADY SAW & BEENIE MAN – Healing
BOUNTY KILLER – Benz and Bimma
HORACE TAPSCOTT – Desert Fairy Princess
COPY & PASTE FT.GAMBIT – My Boy
STÄGEHUUS-SESSIONS FT. BLACK TIGER & PAN
Bella Ciao