Der Morgen Freitag
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Sendung

Der Morgen Freitag

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Playlist 22.12.2017

MORGAN HERITAGE FT.KABAKA PYRAMID – We are

SHENSEEA – Wine

POLDOORE – Unconditional

CHRIS DUBFLOW – Burn (Remix)

AUGUSTUS PABLO – Cassava Piece

JACOB MILLER – Tenement Yard

OCEAN WISDOM – Brick or Bat

WILEY ft. JME – I Call The Shots

FOREIGN BEGGARS – Bosh

CYHI THE PRYNCE – Nu Africa

STORMZY – Big for your Boots

BUGGSY & DJ SKITZ – Born ina System

THIEVERY CORPORATION – Road Block

COLLIE BUDZ – Come Around

STEREO LUCHS & NATEL – Bellevue

NATEL – Make You Sweat

REAL ROCKERZ – Clandestino

STILLER HAAS – Landjäger

D-REGION & CODE – Turn up

DABBLA – Flying

DABBLA ft. OCEAN WISDOM – Get It

REMYREM – I chume nid

11Ä – Sturm

QUEEN IFRICA – Below the Waist

LADY SAW & BEENIE MAN – Healing

BOUNTY KILLER – Benz and Bimma

HORACE TAPSCOTT – Desert Fairy Princess

COPY & PASTE FT.GAMBIT – My Boy

STÄGEHUUS-SESSIONS FT. BLACK TIGER & PAN

Bella Ciao

 

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Playlist 15.12.2017

BAZE - Gäu SKIP & DIE - Anti-Capitalista MACACO - Mama Tierra LA EXEPCION - Sin escalera era mi Escuela CONTROL MACHETE - Esperanza DENGUE,DENGUE,DENGUE - Simolo L'ORAGE - Shake,Shake,Shake L' ECLAIR - Epitaph B.B BEASTIE BOYS - In 3's ZÜRI SLANG KARAOKE - Meh ... >

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Playlist 8.12.2017

BEGINNER - Füchse SIDO - Augen auf KOOL SAVAS & SIDO - Royal Bunker ZUGEZOGEN MASKULIN - Nachtbus MASSIVE TÖNE FT. FAB - Ausbruch X-CLAN - F.T.P THE FRIGHTNRS - Gonna make Time LEE FIELDS - Honey Dove MICHAEL JACKSON - Billie Jean EL MICHELS AFFAIR - Musings To ... >

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PLAYLIST 1.12.2017

ERYKHA BADU - Love of my Life SHAOLIN AFRONAUTS - Kilimanjaro IRATION STEPPAS - Kilimanjaro AMADOU BALAKE - Taximen AMADOU & MARIAM - Sabali NAS & DAMIAN  MARLEY - Patience BOB MARLEY - Natural Mystic EL MICHELS AFFAIR - Tearz REGIME - Hard Work CHLYKLASS - Ke ... >

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Playlist 10. November 2017

KENDRICK LAMAR - Humble BROCKHAMPTON - Gummy OUTKAST - Humble Mumble SNOOP LION  - No Guns Allowed POOR RIGHTEOUS TEACHERS - Rich Mon Time APOLLO BROWN fr. RAS KASS - How To Kill God SHABAN & KÄPTN PENG - Von Form Zu Form DJ KERMIT & MAYLAY SPARKS - Sections MAJOR ... >

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Playlist 3.11.2017

NAS &DAMIAN MARLEY - The promised Land GANGLORDS - Dub ina Morning GENTLEMANS DUB CLUB - High Grade GENTLEMAN - Dem Gone EAZY STAR ALLSTARS - Speak to me THE CABLES - What kind of World BRUSCO  -  I sogni e le idee SUGAR MINOTT - Oh Mr.Dc AFRICAN BROTHERS - Teach Them ... >

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Playlist 27.10.2017

NICE & SMOOTH - Sometimes i rhyme Slow CONGO NATTY - London Dungeons NAS - Represent DE LA SOUL - Say no go MO TRIP - Mathematik TALIB KWELI,MOS DEF&MR.MAN - Fortified Live HOPETON LEWIS - Tom Drunk TOMMY MC COOK - Tunnel One LONE RANGER - Jamaican Boy THE FUGEES - ... >

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Playlist 20.10.2017

DE LUCA - Überfluss ALBOROSIE - Rich DUBMATIX FT. GAPPY RANKS - Roll Dem KAISER & DIMITRI - Grammophon WEBBA & PHANTWO - Luegsch BAZE - Ender Weniger BLIGG & BIG ZIS - Di neu Dimension MUNDARTISTEN - Nüt wo üs ufhet STEREO LUCHS - Semi Auto GLANGTON GANG - ... >

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PLAYLIST 15.09.2017

KUKAN DUB ALGAN - Dovevation for live CAPITOL 1212 FT.TENOR FLY - Lif Up EKI CON EL ITALIANO - Kenn Das MEGALOH - Zug EFFE - Onkel Doktor SHAPE & TREBEATS - Min Fründ PHANTWO - So wiit wäg GÖLDIN & BIT-TUNER - Liebi i Zite fum kommende Ufstand S.O.S.  - ... >

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PLAYLIST 1.9.2017

DUB DYNASTY - Rig Veda REGIME - Hard Work LOYLE CARNER - Ain't nothing changed MAKOLA - This is London ROOTS MANUVA - Crying WILEY FT. P MONEY - Remix ILLBILLY HITEC - Manos en el Aire L'ENTOURLOOP FT.CAPLETON - Burn dem down O.B.F. FT CHARLY P - Sixteen Tons of ... >

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PLAYLIST 25.08.2017

PANDA DUB - Axion esti 3.0 ILLBILLY HITEC - Split Tongue IAM - Ils ne savent pas LA GALE - Fantomes Froides 3.0 CHINESE MAN - Modern Slave KOOL SAVAS,SAMY DELUXE&R.A. THE RUGGED MAN - Wahre Liebe LONDON POSSE - Here comes the rugged one GUNSHOT - Mind of a Razor ... >

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PLAYLIST 04.08.2017

AYO - Down on my Knees PETER TOSH - Mystic Man MISTY IN ROOTS - Judas Iscariot FREDDY MCKAY - Love is a Treasure THE UNTOUCHABLES - Tighten up THE KINGSTONIANS - Sufferer DENDEMANN - 3 1/2Minuten SHABAN & KÄPTN PENG - Sie mögen sich DR DRE - Let me ride TIM DOG - Fuck ... >

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PLAYLIST 14.7.2017

BEGINNER - Füchse ASD - African Riddim Bounty Killer - Dub Fi Dub EEK A MOUSE - Ganja Smuggelin CORNELL CAMPELL - Only Lover Dub CORNELL CAMPELL - Didn't I Version BLUNDETTO - Voices BUJU BANTON - Hill And Valleys REGIME - No Beef, Hard Work, Robbin Us ILLBILLY HITEC - ... >