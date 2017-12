Eins – Zwei – Mehrweg-Kaffeebecher

Wer findet es nicht toll, auf dem Weg zur Arbeit oder in die Berge noch schnell einen Kaffee zu holen und diesen dann gemütlich unterwegs zu schlürfen? Täglich entstehen beachtliche Abfallberge von Take Away Bechern. In der Stadt Bern entstehen verschiedene Angebote, die es den Konsumentinnen und Konsumenten einfacher machen sollen, beim täglichen Kaffee Trinken unterwegs auch an die Umwelt zu denken.

Im internationalen Vergleich gehört die Schweiz gleich zweifach zur Spitze: In einem Vergleich der Gemeinde- und Haushaltsabfälle pro Kopf liegt die Schweiz einerseits punkto Abfallproduktion auf dem dritten Platz. Andererseits nimmt die Schweiz bei der Abfallverwertung und dem Recycling der Siedlungsabfälle eine Vorreiterrolle ein. Ein grosser Teil der anfallenden Abfälle werden rezykliert.

Noch weit von der Vorreiterrolle entfernt, befindet sich die Schweiz bezüglich Verwendung von Mehrwegbechern für Kaffees oder anderen Heissgetränken. Täglich werden Unmengen von Take Away Kaffees konsumiert, die Einwegbecher landen nach dem Gebrauch direkt im Abfall.

Die Gemütlichkeit des Kaffeeschlürfens unterwegs geht nicht verloren, wenn man sich den Kaffee anstatt in einen Einwegbecher in einen Mehrwegbecher abfüllen lässt. Der unverpackt Laden Palette hat ein Exemplar aus Bambus im Angebot.

http://palette-bern.ch/