Eine Unmenge an Take-Away-Bechern landen tagtäglich im Aball, das muss nicht sein, finden einige Berner Verkaufsstellen. Sandra Künzi macht für uns im Radioblog einen Jahresrückblick und ausserdem haben wir die besten Info-Versprecher und Pannen zusammengeschnitten. Den Podcast gibst hier ab Mittag.

Mehrweg statt Wegwerf

Wer findet es nicht toll, auf dem Weg zur Arbeit oder in die Berge noch schnell einen Kaffee zu holen und diesen dann gemütlich unterwegs zu schlürfen? Täglich entstehen beachtliche Abfallberge von Take Away Bechern. Verschiedene Verkaufsstellen in der Stadt Bern wollen nun Gegensteuer geben.

Mehr zum Thema gibts hier.

HELLELUJA!

Sandra Künzi schaut im Radioblog zurück auf das Jahr 2017.

Pleiten und Pannen 2017

Bevor wir uns an Feiertagsbuffets gütlich tun und in die Südsee abrauschen, schaut auch das Info-Team zurück auf Pleiten, Versprecher und Pannen des vergangenen Jahres.