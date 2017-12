Radio Sur le Pont

Playlist vom 29.12.17

Gil Scott-Heron and Brian Jackson – 17th Street

Christian Gaubert – Sweet Maryline

P-Funk All Stars – Catch A Keeper

St. Paul and The Broken Bones – That Glow

Sallie Ford And The Sound Outside – I Swear

Alt-J – Left Hand Free

Big Thief – Masterpiece

Townes Van Zandt – Waiting ‚Round To Die [Hidden Track]

Songs: Ohia – Blue Factory

Wilco – Walken

Goat – Psychedelic Lover

Michel Cleis – Un Prince

Grizzly Bear – Losing All Sense

Vis-a-Vis – Obi Agye Me Dofo

Hailu Mergia – Gum Gum [B-Art]

Manu Dibango – Soul Makossa

Zombie Zombie – Assault On Precinct 13 (feat. Romain Turzi)

Vladimir Cauchemar – Aulos [Must See]

Jacques – Dans La Radio

Krikor Kouchian – Niños Matadores

I Roy – Teapot [Fiiraabebier]

Laurel Aitken & House of Rhythm – Caledonia

Bad Manners – This Is Ska

Delroy Wilson – It’s The Same Old Song

Ken Boothe – When I Fall In Love