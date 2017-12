Schneeradio 2017

Vom 25. Dezember bis am 5. Januar gibt es auch in diesem Jahr wieder unser Schneeradio. Es erwarten euch Sendungen mit ganz unterschiedlichen Themen, die es so nur einmal zu hören gibt. Und es gibt auch wieder etwas zu gewinnen!

Dieses Jahr verlosen wir am Ende des Schneeradios als Hauptpreis:

einen Original Davoser Schlitten von 3R, www.3-R.ch

Und zusätzlich könnt ihr in jeder Sendung folgendes gewinnen:

ein PURE Elan E2 DAB+ Radio, www.pure.com;

zusammen mit einem 20 Jahre RaBe Buch

Gewinnen geht, mit ein bisschen Glück, ganz einfach! Schreibt uns ein Mail an schneeradio@rabe.ch und schon nehmt ihr an der Verlosung um die Tagespreise, und automatisch auch an der Verlosung um den Hauptpreis teil. Viel Glück!

Montag-Freitag, 25. Dezember 2017-5. Januar 2018, 18:00-19:00 Uhr