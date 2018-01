Der Morgen Mittwoch

Playlist vom 03.01.18

Nouvelle Vague – Fade To Grey

Tricky – The Only Way

King Krule – Dum Surfer

Dr. John – Right Place Wrong Time

A Common Wonder – The Light (I’m Yours) (feat. Bobby Caldwell)

Dr Dunks – How We Do In NYC

Songhoy Blues – Bamako

Waajeed – Shango

Calibro 35 – A Future We Never Lived

Chinese Man – Wolf

Bound E! Hunters – Da Huntaz

Sinsemilla – Don’t Think About It

IAM – Dangereux (feat. Bruizza et Rahzel)

Anderson .Paak – Am I Wrong (feat. ScHoolboyQ)

UA – Light Touches

Coco / Fabert – Ban Di Fwan

Mop Mop – Kamakumba

Seaquence – On The Corner

The The – Giant

Saâda Bonaire – You Could Be More As You Are

Chinawoman – Party Girl

Ghostpoet – Many Moods At Midnight

Ghost Town – Little Sadie

Lenny Dee – Plantation Boogie

Jimmy McGriff – Tailgunner

Booker T & The MGs – Green Onions

The Gories – Nitroglycerine

Algiers – Black Eunuch

Feist – Century

TOKiMONSTA (feat. Yuna) – Don’t Call Me

Fatima Al Qadiri – Breach

Göldin & Bit-tuner – Ghost Town

Gold Panda – Blown (Out)

Duke Hugh – Your Number

Kyle Hall – Kaychunk

Bileo – You Can Win

Les Yeux Orange – Avidio

Stephen Encinas – Disco Illusion