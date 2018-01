Im Zentrum der heutigen Info-Sendung steht ein Geburtstagskind: Am kommenden Wochenende feiert das Berner Schlachthaus Theater seinen 20.Geburtstag. Den Podcast gibts hier:

Zuhause der freien Szene

Nicht die gängigen Stücke aus dem literarischen Kanon sollen aufgeführt werden, sondern es sind unbekannte, oft eigenständig fabrizierte Stoffe, für welche sich die freie Theaterszene interessiert. Vertreter*innen dieser Szene wollen nicht nur mit Inhalt und Form experimentieren, sondern auch unkonventionelle Produktionsweisen ausloten. Das Berner Schlachthaus Theater an der Rathausgasse ist zum Zuhause geworden dieser freien Szene – bis es so weit kommen konnte, galt es allerdings so einiges auszustehen.

Zum 20-jährigen Geburtstag des Theaterhauses schauen Prof. Dr. der Theaterwissenschaft Beate Hochholdinger-Reiterer sowie Ursula Dubois, Vorstandspräsidentin Verein Schlachthaus Theater, zurück auf die Anfänge der freien Szene in den 1980er-Jahre und geben Auskunft darüber, welchen Herausforderungen sich das Theaterhaus gegenwärtig und in Zukunft stellen muss.

Detaillierte Infos zum Geburtstagsprogramm vom 12. – 14. Januar mit Yan Duyvendak & Omar Ghayatt, Gob Squad und Captain Frank gibts hier.