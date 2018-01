Philipp Hartmann ist auf Reise gegangen quer durch Deutschland – stolze 20’000 Kilometer hat er dabei zurückgelegt. Mit im Gepäck war seine Kamera, besucht hat der 46-jährige Filmemacher insgesamt 66 Kinos ganz unterschiedlicher Natur in städtischen und ländlichen Gefilden. So ist ein filmisches Kaleidoskop entstanden von Filmclubs, Programmkinos und Multiplex-Palästen. Ihnen gemein ist, dass sie alle versuchen, in einer von Umbrüchen geprägten Kinolandschaft finanziell zu überleben, sprich: einen Weg zu finden, wie mit den Konsequenzen der Digitalisierung und den wandelnden Sehgewohnheiten des Publikums umgegangen werden muss. Philipp Hartmann porträtiert in seinem Film «66 Kinos» nicht nur die Spielstätten selber, sondern auch die Betreiber und Betreiberinnen, die mit viel Herzblut und Idealismus zur Sache gehen.

«66 Kinos» wird am FR 19. Januar um 18h im Kino Rex Bern gezeigt (Wiederholungen: SO 21.1. um 11h und SA 27.1. um 12h)