„Crisscross…Jazz kreuz und verquer“ mit Jürg Solothurnmann

New Star – Die kanadidische Pianistin/Komponistin Kris Davis

Seit ihrem Umzug von Toronto nach New York nach 2000 ist die Pianistin und Komponistin Kris Davis zu einer profilierten Persönlichkeit des neuen Jazz gereift. Eigenständig und dezidiert verschmilzt sie Einflüsse der Pianisten von Monk bis Cecil Taylor mit Ideen, die abstammen von modernen Komponisten wie Ligeti, Berio, Morton Feldman und Steve Reich. Oft kann man nicht mehr erkennen, was in ihrer Musik komponiert und was improvisiert ist. Mit eigenständigen Projekten und als eine gefragte Sidewoman, die in jeder Situation kreative Impulse zu geben vermag, ist sie bereits auf ca. 60 CDs vertreten.