Während in Davos das World Economic Forum WEF stattfindet, lädt Bern zum globalisierungskritischen Festival Tour de Lorraine. Dieses Jahr hat sich diese das Thema Urban Citizenship, also die Teilhabe für alle, zum Thema gesetzt.

In unserer Serie zur 18. Ausgabe der Tour de Lorraine steht heute die Jugend im Zentrum. Wo findet diese in der Stadt Bern Freiräume? Wo kann sie einfach sein, ohne konsumieren zu müssen? Am Samstagnachmittag wird in der Turnhalle des Progr ein Workshop mit offenen Diskussionstischen durchgeführt, der sich diesem Thema widmet. Ziel von «Bern für die Jugend» sei es, Jugendlichen eine Diskussionsplattform zu bieten, welche zur Vernetzung und Generierung von neuen Ideen beitrage, sagt Mitorganisatorin Anuja Raveendran, Jugendarbeiterin beim Trägerverein für offene Jugendarbeit TOJ. Die Ergebnisse würden dann in einem Manifest festgehalten und an die Gemeinde weitergereicht.

Podium für die Jugend, Samstag 20. Januar, 13:30Uhr Turnhalle, PROGR, Detailplanung gibts hier



Organisatoren: Gaskessel, Jugendarbeit Bern, Nordost, Dachstock Jugendtreff, Jugendparlament, Sk8.be, Tour de Lorraine, Jugendarbeit Bern West, Frauenraum