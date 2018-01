Heute im Info fragen wir nach der Kritik am neuen Geldspielgesetz, nehmen mit auf einen Stadtrundgang und übergeben im Radioblog zum ersten Mal dem Slam-Poeten Remo Rickenbacher das Wort

Geldspielgesetz

Gestern Nachmittag hat ein Komitee aus VertreterInnen von links bis rechts ein Referendum eingereicht gegen das neue Geldspielgesetz. Laut dem Geldspielgesetz sollen ausländische Websites auf denen Glücksspiele gespielt werden, künftig nicht mehr aufgerufen werden können. Das Parlament möchte so die Anzahl Personen die spielsüchtig sind reduzieren und weniger Geld an ausländische Anbieter zu verlieren. GegnerInnen dieses Gesetzes sehen in ihm ein erster Schritt Richtung staatlicher Kontrolle im Internet

Stadtrundgang von Sans-Papiers

Im letzten Beitrag in unserer Serie zu Urban Citizenship, dem Thema der diesjährigen Tour de Lorraine geht’s heute um diejenigen Menschen, die am allerwenigsten Rechte haben von allen: den Sans-Papiers, also Menschen ohne legale Aufenthaltspapiere. Ein neuer Stadtrundgang der Berner Beratungsstelle für Sans-Papiers soll zeigen, was es bedeutet ohne Papiere in Bern zu leben. Morgen an der Tour de Lorraine feiert der Rundgang Premiere. Frau Z. und Herr A. – beides langjährige Sans-Papiers – berichten dabei aus dem OFF, ihre Stimmen begleiten die Teilnehmenden auf dem Stadtrundgang.

Radioblog

Heute zum ersten Mal zu Gast in unserer akustischen Kolumne ist der Slam-Poet Remo Rickenbacher. Er nimmt das merkwürdige Verhalten der Menschen im öffentlichen Verkehr genauer unter die Lupe