RaBe Fest 2018

23. & 24. Februar / Reitschule Bern

22 Jahre und noch kein bisschen müde!

Im Gegenteil. In der Blüte seines Daseins bringt RaBe einmal mehr einige seiner absoluten Lieblingskünstler, sowie einige Neuentdeckungen auf die Bühnen der Reitschule. Mit einer explosiven Mischung aus Hip Hop, Soul, Punk, Rock, Eletronik, Reggae, aber auch Comedy, Poetry, Film, Videodisco und Live Radio Studio, laufen die RaBinnen und RaBiner zur heuer zur Hochform auf.

Am Freitag 23. Februar kommt einer, der schon seit Jahren auf dem RaBe- Fest Radar schwebt: DJ VADIM! Er begleitet mit seinem Sound die Hörer*innen des Kul turradios seit Jahren. Mit seinem eingängigen und vielfältigen Sound, überrascht und begeistert er immer wieder. Dazu kommt die SCRATCH BANDIT CREW aus Frankreich. Mit ihren coolen, tanzbaren Sounds & Samples, geilem Turntabelism und ihrer Live Performance, sind sie wohl eine der Entdeckungen vom diesjährigen RaBe-Fest. Damit auch alle schön warm laufen, reibt euch die CHAOSTRUPPE mit gewohnter Power ein. Vorab und dazwischen die Jungs vom Freitagmorgen Speedee und dr Dänu, dr Dänu.

Getanzt wird auch im Rössli, wo an dem Abend ausschliesslich Frauen an den Decks stehen. ILLEGYALZ, PIPEN & BÖNI und die ELECTRIC BOOGIE SISTERS laden zur Party.

Derweil rockts im Suli mit Pönkröck von THE LOVERS, psychedelische Garage -Surf-Beats mit THE OUTTA MIND und sensationellem Alternativem Rock von einer uuuuhh angesagten Band, die hier noch nicht erwähnt werden darf, weil sie kurz vorher (für viel mehr Eintritt) im Umkreis von 100km irgendwo spielt.

Im Tojo-Theater erwartet uns viel Wortgewalt mit den einschlägig bekannten Mannen und Frauen der CAPITAL SLAMers.

Am Samstag 24. Februar holen die RaB*innen einige der besten Live Acts der letzten Jahre aus der Garage: KING KH AN & THE SHRINES, brachten mit ihrer fulm inanten Garage-Soul-Party Mucke bereits im letzten Jahr den Dachstock zum kochen. Nun kommen sie nochmals für`s RaBe-Fest nach Bern. Zusammen mit den nicht minder tollen THE JACKETS, welche man hier wohl nicht mehr gross vorstellen muss und DJ BONE von den Sex Organs, sorgen sie für einen perfekten zweiten Feier-Abend am RaBe-Fest.

Viel Druck entsteht im Frauenraum mit MY BAD SISTER aus England. Die Zwillingsschwestern bringen Heavy-Bass -Punk-Pop, den sie selber als CabaRave bezeichnen. Das wird massiv! Dazu feinste elektronische Tanzmusik von DAMENBART bis spät.

Im Rössli gibt es dazu die Videodisco von den Jungs vom RADIO SUR LE PONT und dem VIDIOT. Tanzen, gucken, Eierkuchen!

Im Suli entschnürrt sich ein schönes Päckli elektronischer Live-Musik mit Trip Hop von ERNEUERBARE ENERGIEN, dem neuen Projekt vom Saalschutz Regelschieber Flumroc, Elektro Pop-Punk von BAK XIII und dem spacigen Projekt von Admiral James T und weiteren illustern Winterthur und -innen Namens NEUTRAL ZONE.

Im Tojo empfangen wir aus Berlin SEBASTIAN LEHMANN. Er liest „Ich war jung und hatte das Geld“ zu Themen wie Langeweile, Apokalypse, Jugendkulturen, Kapitalismus und Eltern. In Berlin ist er Teil der größten Lesebühne Deutschlands, der „Lesedüne“ von Marc Uwe Kling.

Im Kino an beiden Tagen Trash Movies aus Down Under: Fünf Agent*innen versuchen, den tot geglaubten Adolf Hitler und seine Nazi Dinosaurier zu stoppen!

Tickets gibts ab sofort hier für den Freitag 23.Feb. und hier für den Samstag 24. Feb.

Eintritt pro Tag 28.- / Soli 35.-

RaBe Mitglieder erhalten 5.- Ermässigung. (Bei VVK Tickets gibt`s den Füfliber am RaBe Stand zurück)