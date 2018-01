105 Sendung 23,01,2018

Gespielte Lieder

01 The Damned – Eloise(1996)

02 April Wine – Fast Train(1971)

03 Arthur Brown’s Kingdom Come – Sunrise(1971)

04 Black Sabbath – Shes Gone(1976)

05 Deep Purple – When a Blind Man Cries(1972)

06 Emerson Lake & Palmer- C’est La Vie(1977)

07 Jethro Tull – We Used to Know(1969)

08 Jimi Hendrix – Little Wing(1967)

09 Led Zeppelin – Boogie With Stu(1975)

10 Uriah Heep – Rain(1972)

11 Thin Lizzy & Frankie Miller- Still in Love With You(1974)

12 Frank Zappa Dancin‘ Fool(1979)

13 Deep Purple – ‚A‘ 200(1974)