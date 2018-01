Playlist vom 26.01.18, Radio Sur le Pont

Dinosaur Jr – I Walk For Miles

The Hitch Hiker – Le Butcherettes

Crippled Black Phoenix – Champions Of Disturbance (Pt 1 & 2)

Kadavar – Abra Kadabra

Arcade Fire – Joan of Arc

Chinese Man – Wolf

Neneh Cherry & The Circuit – Dead Come Alive [Hidden Track]

Kwest Tha Madd Lad – Mr. All-A-That

Cuthead – Hold On

Scratch Massive – Take Me There (feat. Jimmy Sommerville)

Howling – Signs

Kraftwerk – Metropolis

Khruangbin – Maria También [B-Art]

Altın Gün – Goca Dünya

Marcos Valle – Não Tem Nada Não

Len Sander – Places

Crazy P – Like A Fool

Mr Fingers – Can You Feel It

Corine – Pluie Fine (Polo & Pan Remix)

Etienne de Crecy – No Brain [Must See]

Alex Malheiros & Banda Utopia – Baixo Partido

Mabrak – Drum Talk

War – Low Rider

Common – Red Wine [Fiiraabebier]

Junior Byles – Curly Locks

Raiders Radio – Prodigy/El Michels Affair Blend

Wilson Pickett – The Best Part Of A Man