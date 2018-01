Heute im Info sprechen wir über die nachhaltige Produktion von Kakao, fragen nach, inwieweit das Schicksal der Roma während des Zweiten Weltkriegs aufgearbeitet wurde und reisen im Radioblog nach Davos ans WEF.

Nachhaltige Schoggi

Zur Zeit wird nicht einmal die Hälfte des für die Schokoladenproduktion in der Schweiz verwendeten Kakaos nachhaltig produziert. Das soll sich nun jedoch ändern: 41 Akteure aus der Schokoladen-Branche gründeten gemeinsam mit dem Staatssekretariat für Wirtschaft SECO sowie mehreren Entwicklungsorganisationen die Schweizer Plattform für nachhaltigen Kakao. Ihr Ziel ist es, in nur wenigen Jahren die Schoggi-Produktion zu 80% auf nachhaltigen Kakao umzustellen.

Roma Holocaust

Morgen am 27. Januar ist Internationaler Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Was oft vergessen geht: Auch die Roma wurden unter dem Nationalsozialismus verfolgt, mindestens eine halbe Million Roma wurden während des Zweiten Weltkrieges systematisch ermordet.

Roma die in die Schweiz fliehen wollten, wurden an der Grenze abgewiesen, viele davon starben später in Konzentrationslagern. Damit trägt auch die Schweiz eine Mitschuld und Verantwortung gegenüber dem Holocaust an den Roma, wie verschiedene Schweizer Roma-Organisationen und die Gesellschaft für bedrohte Völker sagen. Nun bitten sie den Bundesrat, die Erinnerung an alle Opfer des Holocaust wachzuhalten und die Geschehnisse während und nach dem Holocaust umfangreich aufzuarbeiten.

Radioblog

Die Schneemengen in Davos dienten als Argument, dass dieses Jahr am World Economic Forum WEF nicht demonstriert werden könne. Die Juso hat trotzdem einen 72-stündigen Live-Protest organisiert. Im Radioblog erklärt Tamara Funiciello, warum es die Demonstrationen am WEF nach wie vor braucht.