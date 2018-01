Der Morgen Mittwoch

Playlist vom 31.01.18

Karuan – Never Too Late (feat. Gianna)

Grizzly Bear – Will Calls (Diplo Remix)

Winston Surfshirt – Be About You

Belleruche – Balance

Nightmares On Wax – African Pirates

Dan Auerbach – King Of A One Horse Town

Dope Lemon – Stonecutters

The System – Find It In Your Eyes

Booker T – Green Onion

Anderson. Paak – Come Down

Christian Scott Quintet – The Walk

Delvon Lamarr Organ Trio – Memphis

St. Paul And The Broken Bones – Half The City

Thundercat – A Fans Mail (Tron Song II)

Robert Glasper & Casey Benjamin – Get Lucky

Tank And The Bangas – Boxes And Squares

Noname – Diddy Bop (feat. Raury & Cam O’bi)

Oddisee – That’s Love

Common Sense – I Use To Love H.E.R.

Slum Village – Fall In Love

Two Feet – Her Life

Min King – Die Zwei

Alex Puddu – After Party

The Next Movement – Let It Go

Curtis Harding – Heaven´s On The Other Side

Ani Difranco – Sasquatch

Zahnfleisch – Jimmy Maurer

Gonjasufi – Afrikan Spaceship (Shabazz Palaces Rework)

Dj Koze – Nein König Nein

Harvey Sutherland – Bermuda

Chaos In The CBD – Accidental Meetings

Patrice Scott – Soulfood

Patchworks – Sugar (Amp Fiddler Remix)

COEO – 1981

Candido – Dancin‘ And Prancin‘ (Joey Negros‘ Disco Blend Mix)

Third World – Talk To Me (Tony Johns Re-edit)