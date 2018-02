Die SDA weitet heute ihren Streik auf die Westschweiz aus, die SVP bläst zum Frontalangriff auf die Gewerkschaften und Service Public in Rätoromanisch würde es nach der Annahme von No-Billag wohl nicht mehr geben. Den Podcast gibts hier ab 12 Uhr.

SVP-Frontalangriff auf Gewerkschaften

„Die wahren Gewinner der Personenfreizügigkeit sind die Gewerkschaften!“ – mit diesem Schlachtruf lancierte die SVP am Dienstag ihren Frontalangriff auf die Gewerkschaften, auf die Personenfreizügigkeit und auf die flankierenden Massnahmen. Zahlreiche Wirtschaftsgrössen der SVP kritisierten den ihrer Meinung nach überbordenden Arbeitnehmendenschutz und beklagten, der liberale Schweizer Arbeitsmarkt werde bald untergehen.

Dass dieser Frontalangriff gerade jetzt kommt, hat laut der dem Dachverband der Arbeitnehmenden Travail.Suisse vor allem taktische Gründe. Eben erst hat die SVP ihre Beschränkungsinitiative lanciert, welche eine Kündigung der Personenfreizügigkeit anstrebt. Für den Schweizer Arbeitsmarkt, und auch die Arbeitnehmenden in der Schweiz wäre das fatal, befürchten die Gewerkschaften.

Buna Notg Rumantsch

Noch gut einen Monat dauert es bis zur No-Billag-Abstimmung, welche den Radio- und Fernsehgebühren in der Schweiz ein Ende setzen möchte. Wird die Initiative angenommen, werden besonders Schweizer Sprachminderheiten darunter zu leiden haben – So erbringt das zur SRG gehörende RTR – Radiotelevisiun Svizra Rumantscha – als einziges Unternehmen für elektronische Medien den Service Public auf Rätoromanisch. Mit einer Annahme der Initiative würden die RätoromanInnen ihre Stimmen in den öffentlich-rechtlichen wohl Medien komplett verlieren.