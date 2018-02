Heute diskutieren die Grossratskandidat*innen und Lehrer*innen Katharina Baumann (Grossrätin EDU) und Fuat Köçer (Stadtrat SP) über die Initiative «Lehrpläne vors Volk», über die am 4. März 2018 abgestimmt wird:



Heute bestimmen Verwaltung und Regierung, ob für die Schulen ein neuer Lehrplan eingeführt wird. Die Initiative Lehrpläne vors Volk fordert, dass in Zukunft das Parlament und bei einem Referendum das Volk das letzte Wort hat. Die Gegner*innen der Lehrplaninitiative befürchten, dass dann nicht mehr Expert*innen, sondern die Politik über den Inhalt des Schulstoffs bestimmt. Der Lehrplan 21 wird schrittweise in der ganzen Deutschsschweiz eingeführt. Kompetenzen («Können») sollen in der Grundbildung einen wichtigeren Stellenwert erhalten als blosses «Wissen».







Die beiden Gäste des RaBe-Infos kandidieren am 25. März 2018 für das Berner Kantonsparlament, den Grossen Rat. Ab dem 5. Februar 2018 stehen die Berner Kantonswahlen jeden Montag im Fokus des RaBe-Infos.