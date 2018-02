Gschächnütschlimmers

Am Freitag 09.02.2018 präsentiert BIGMaa sein neues Album ‚$chlimm $chlächt‘ bei uns in der Sendung .

Der Berner Rapper BIGMaa. bezeichnet sich selber als den Hugo Lötscher seiner Generation. Das Album «$chlimm $chlächt» ist eine musikalische Mischung aus verschiedenen Elektro- und Rap-Subgenres: «Boom Bap 4.0». Die düstere Stimmung der BIGMaa.-Lyrics findet sich auch in den traurigen, schleppenden, basslastigen Beats von Kollapsar, einem Schlafzimmerproduzenten aus der spannendsten Stadt der Schweiz (Biel!), wieder, der bei seiner Samplewahl tief in die Hipster-Trickkiste gegriffen hat. „$$“ ist ein DIY-Projekt. So wird 2017 Musik gemacht, „fuck the industry“ halt! (BIGMaa).