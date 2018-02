Der MieterInnenverband Schweiz schlägt Alarm wegen Vorstössen im Nationalrat, die europäische Radio- und Fernsehstation EBU hegt Bedenken wegen der NoBillag-Abstimmung und mit der Finanzordnung 2021 stehen 43 Milliarden Franken Bundesgelder auf dem Spiel. Den Podcast gibt’s hier:

MieterInnenschutz unter Druck

Der Druck auf den Schweizer Immobilienmarkt ist gross. Vor allem in den Städten steigen die Mieten seit Jahren stetig an. Eine staatliche Kontrolle der Mietzinsen kennt die Schweiz nicht, doch haben MieterInnen verschiedene Möglichkeiten gegen zu hohen Mieten vorzugehen.

Diese Möglichkeiten aber sind nun massiv unter Beschuss. Insgesamt 9 hängige Vorstösse von Nationalräten der CVP, FDP und SVP verlangen, den Mieterschutz stark einzuschränken und die Mietzinsen möglichst ganz dem Markt, oder besser gesagt den VermieterInnen zu überlassen. So soll es zum Beispiel schwieriger werden, Mieterhöhungen anzufechten oder Wohnungen unterzuvermieten. Der Vorstoss von Hans Egloff, SVP-Nationalrat und Präsident des Hauseigentümerverbandes verletze gar die Rechtspraxis des Bundesgerichtes. Der MieterInnenverband Schweiz schlägt Alarm und kündigt Widerstand an.

Finanzordnung 2021

Droht der Schweiz bald die Staatspleite? Am 4. März entscheidet die Stimmbevölkerung über die Finanzordnung 2021. Diese sieht vor, dem Bund für weitere 15 Jahre das Recht zu erteilen, die direkte Bundessteuer und die Mehrwertsteuer zu erheben. Gemäss Umfragen und vergangenen Abstimmungen ist diese Abstimmung eigentlich reine Routine, weshalb sich das Finanzdepartement des Bundes zuversichtlich zeigt. Nichtsdestotrotz stehen 43 Milliarden Franken bzw. zwei Drittel der Einnahmen des Bundes auf dem Spiel. Zur Ablehnung der Finanzordnung rät einzig ein Komitee aus Libertären, die in der SRF-Abstimmungsarena zum ersten Mal auf sich aufmerksam machten.

Die europäische Radio- und Fernsehstation EBU hegt Bedenken wegen NoBillag

Wird die No Billag-Initiative am 4. März angenommen, wäre die Schweiz das erste europäische Land überhaupt, dass kein staatlich finanziertes Radio und Fernsehen mehr hätte. Kein Wunder, beobachten derzeit auch die europäischen Länder den hiesigen Abstimmungskampf mit grossem Interesse. Allen voran die Union der europäischen Radio- und Fernsehstationen EBU mit Sitz in Genf.

Laut EBU erfüllen die staatlichen Medien unverzichtbare, gesamtgesellschaftliche Aufgaben, welche die privaten Medienunternehmen nicht übernähmen, weil sie schlicht nicht rentierten. Entsprechende Versuche gab es zum Beispiel in Neuseeland bereits; sie sind jedoch gescheitert.

Die EBU befürchtet deshalb, dass gerade in der heutigen Zeit der Medienkonzentration – wo immer weniger grosse Medienhäuser immer mehr Titel besitzen, wo Sparübungen überall zuoberst auf den Traktandenlisten stehen, wo der starke Einfluss von Social Media die Unterschiede zwischen Berichterstattung und Meinungen verschwimmen lässt, im Zeitalter, wo man „Fake News“ zum Unwort des Jahres kürt – dass gerade heute, die Zerschlagung der staatlich garantierten Medienvielfalt fatal wäre.