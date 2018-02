Radio Sur le Pont

Playlist vom 09.02.18

Tash Sultana – Murder To The Mind

Blood Wine or Honey – Loosefoot

Vladimir Cauchemar – Aulos

Jacques – Dans La Radio

D.A.F – Der Mussolini

Oviformia SCI – Mao’s Children

Joy Division – Transmission

David Bowie – Space Oddity

Anne Clark – Our Darkness

Zwitschermaschine – Alles Oder Nichts Und Noch Viel Mehr [Hidden Track]

Mülltech – Die Gewalt

First Arsch – Crowded House

BAK XIII – The Future Was Better Before

Moby & The Void Pacific Choir – Are You Lost In The World Like Me?

Leikeli47 – Money

Ab-Soul, Anderson .Paak & James Blake – Bloody Waters [B-Art]

Earl Sweatshirt – Hive (feat. Vince Staples & Casey Veggies)

Krikor Kouchian – Niños Matadores

Sand Rhythm – Lonely Moon Walk

Black Uhuru – Great Train Robbery

Dream Wife – Hey Heartbreaker [Must See]

The Darkness – I Believe In A Thing Called Love

Gossip – Standing In The Way Of Control

Pussy Riot – Straight Outta Vagina (feat. Desi Mo & Leikeli47)

Schleim Keim – Party im Cannabisbeet [Fiiraabebier]

Echo and the Bunnymen – Lips Like Sugar