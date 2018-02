Hier eine Auswahl der neusten Tracks im RaBe-Klangbecken. Die Meisten so schön tanzbar, dass wohl auch ein paar an der Videodisco am RaBe Fest laufen werden.

Mit neuen Videos von altbekannten wie Moby, Nightmares on Wax, Black Eyed Peas, Jack White, Digitalism, Django Django, Calexico und einige, die man unbedingt kennen lernen sollte, falls noch nciht auf dem Radar. ZB Dream Wife, Rat Boy, Bad Wave, Laskaar, Komodo, The Shaks oder den schrägen The Voidz.

Viel Spass beim reinhören!