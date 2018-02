Der Dienstag Morgen

Manche Tage fühlen sich besser an als andere. An manchen Tagen ist man nicht zu müde, nicht zu besorgt und die Welt ist nicht zu schwer. Zum Glück gibt’s diese Tage. Heute ist einer davon (yay!). Der Morgen im RaBe Studio war heute jedenfalls wieder einmal besonders schön. Hier gibt’s das recording dazu – gespickt mit brandneuen Tunes von Baboon Show, Harikiri for the sky, Harm’s way u.v.m.