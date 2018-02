This American Life, Radio Lab, Deutschland 100 … sie werden international immer beliebter, Podcasts, also mehr oder weniger aufwändig produzierte Radioserien zu unterschiedlichsten Themen. In der Schweiz gebe es noch Aufholbedarf, was die Podcast-Produktion anbelange. Das sagt einer der es wissen muss: Pascal Nater, Geschäftsführer des sonOhr Radio und Podcast Hörfestivals.

Das sonOhr geht vom 23. – 25. Februar 2018 bereits zum achten Mal über die Bühne beziehungsweise über die Lautsprecher. Dabei gibt es im Kino Rex Hörstücke unterschiedlichster Machart und Länge zu hören: Von kurzen Flashstorys, also gerade mal 3-minütige Radiobeiträgen, bis hin zu aufwändig produzierten halbstündigen Features.

Ausschnitte im Beitrag von The Polybius Conspiracy, Third Ear Livet på Mars Kapitel 2, Vanessa Kobelt «Seelenverwandt» und Orson Wells War of the Worlds