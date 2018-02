Heute im Info berichten wir über den Stand der Verhandlungen bei der SDA, über das Projekt G-Cubes, welches die Weltmeere vom Müll befreien will und haben im Radioblog einen neuen Kolumnist, den RaBe-Sendungsmacher Abdo Abdullah

SDA-Redaktion setzt weiter auf Verhandlungen

Einen neuen Streik gibt’s bei der Schweizerischen Depeschenagentur SDA zumindest vorerst nicht. Die SDA-Redaktion will weiter verhandeln, aber nur unter einer Bedingung: Bis die Verhandlungen abgeschlossen sind, müsse der SDA-Verwaltungsrat den Stellenabbau von 35 der insgesamt 150 Vollzeitstellen sistieren. Zudem verlangt sie eine Mediation durch eine Person, die sich in der Medienbranche gut auskenne. Die SDA-Redaktion gibt dem Verwaltungsrat nun eine Woche Zeit, sich zum neuen Angebot zu äussern.

G-Cubes

Harald Reichenbach segelt 15 Monate lang mit seiner Crew um die Welt. Seit der Berner Künstler die Verschmutzung der Weltmeere mit eigenen Augen gesehen hat, lässt ihn dieses Thema nicht mehr in Ruhe. Mit seinem Projekt G-Cubes versucht er nun dagegen anzukämpfen: Rund um die Welt sammelt er Müll, presst ihn zusammen, überzieht ihn mit Harz und verkauft ihn dann zurück an diejenigen, die den Abfall produziert haben. So will er einerseits sensibilisieren und andererseits Geld generieren, um damit weitere Aufräumaktionen zu finanzieren. Begleitet wird seine Reise von Bern aus mit einer Veranstaltungsreihe in der Galerie DuflonRacz, die am 23.02. in die zweite Runde geht.

Radioblog

Unser kurdischer Sendungsmacher Abdo Abdullah widmet seine erste akustische Kolumne der nordsyrischen Region Afrin, wo sich die autonome kurdische Regierung seit Januar nicht mehr nur gegen das syrische, sondern auch gegen das türkische Militär behaupten muss.