In einem Monat, am 25. März 2018, sind Wahlen im Kanton Bern. Wegen der emotionalen Abstimmung über No-Billag, erhalten die äusserst wichtigen Wahlen in den Medien und Social Media nur wenig Aufmerksamkeit. Um die Leute auch nach dem Abstimmungssonntag vom 4. März bei Laune zu halten, gehen einige Parteien neue Wege:

Neue Wege im Wahlkampf

Die SP setzt unter anderem auf den Wahlkampf per Telefon. Freiwillige – zum Teil auch prominente Köpfe der SP – telefonieren mit Leuten, von denen sie ausgehen können, dass diese der SP nahe stehen. Die SP benutzt Adresslisten von alten Kampagnen oder Bestellungen von SP-Produkten. Nur gerade 10 Prozente dieser Anrufe verliefen unglücklich, sagt SP-Grossrätin und Telefonwahlkämpferin Nicola von Greyerz. Claudio Bernet, Basiskampgnenleiter, sagt gegenüber RaBe, die Telefonstrategie wirke. Die SP hätte bei den Wahlen, für die sie Telefonkampagnen geführt habe, gewonnen. David Stampfli, Parteisekretär der SP Kanton Bern, lädt Leute ein zu sogenannten Küchentisch-Treffen. Etwa die Hälfte der geladenen Gäste mache bei der Kampagne später mit. RaBe war bei einem Küchentischtreffen dabei:



Einige Freisinnige erhoffen sich mit der Plattform digital-liberal neue Wähler*innen zu gewinnen. Die Parteien würden das Digitalisierungsthema zu stark vernachlässigen, sagt Lea Thommen, die Wahlkampfleiterin von digital-liberal. Raphael Karlen, der auf der digital-liberal-Liste für den Grossen Rat kandidiert, will zwar neue Wege gehen. Doch im Vordergrund stünden Menschen, sagt er gegenüber RaBe, und folglich verteile auch er im Wahlkampf Flyer aus Papier. Die Digitalisierung sei ihm sehr wichtig und es ginge ihm mit einer eigenen digital-liberal-Liste nicht bloss darum, mehr Listenstimmen für die Mutterpartei zu holen: