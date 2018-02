Er gehört zu den einflussreichsten US-amerikanischen Country-Sängern und Songschreibern; seine markante Bassbariton-Stimme und seine kritischen und unkonventionellen Texten machen seine Songs unverkennbar. Die Rede ist vom «Man in Black» alias Mister Johnny Cash. Rund 500 Songs hat Johnny Cash zeitlebens geschrieben, mehr als 50 Millionen Tonträger hat er verkauft und ingesamt 13 Grammys abgeholt. Sein musikalisches Spektrum reichten von Country über Gospel, Rockabilly und Blues bis zum Alternative Country. Legendär sind seine Konzerte in den beiden Gefängnissen Folsom und San Francisco und legendär ist auch seine Liebesgeschichte mit der Sängerin June Carter.

Seit 15 Jahren weilt er nicht mehr unter uns, Johnny Cash, und doch sind seine Songs unvergessen. Zahlreiche Biografien wurden über den «Man in Black» verfasst, Filme über sein Leben gedreht und auch Comics gezeichnet. Im Tojo der Reitschule wird im März 2018 die multimediale Comiclesung «Who’s Johnny Cash?» aufgeführt, als Grundlage hierfür diente die Graphic Novel «Cash – I see a darkness» von Reinhard Kleist. «Who’s Johnny Cash?» ist der dritte Comiclesung-Streich von Gisela Nyfeler und Manuel Kühne und verbindet Film, Text, Schauspiel, Graphic Novel mit viel Musik. «Who’s Johnny Cash?» wird am 2. und 3. März im Tojo der Reitschule gezeigt.