Heute beleuchten wir im Info die palästinensische Seele und machen einen Zeitsprung ins Prag des Jahres 1968. Den Podcast gibt’s hier:

Palästinensische Identität

Er ist gerade einmal 25 Jahre alt und führt dieses Wochenende bereits zum zweiten Mal ein Theaterstück im Schlachthaus Theater in Bern auf. Der palästinensische Autor und Regisseur Bashar Murkus hat sich für seine neue Aufführung „andere Räume“ mit Identitäten befasst, insbesondere mit derjeingen seines Heimatvolkes. Was für eine Bedeutung hat Palästina für Palästinenser*innen, die nicht dort leben? Für Geflüchtete im selbst auferlegten Exil? Es sind Fragen wie diese, denen der junge palästinensische Autor und Regisseur Bashar Murkus für sein Stück nachgegangen ist. Herausgekommen ist ein mosaikartiges Resultat von Geschichten und Erinnerungen.

Prager Frühling 1968

„Ob den Jugendunruhen der 68-Bewegung haben wir uns damals verwundert die Augen gerieben. Weil die hatten ja schon alles, was wir uns wünschten,“ sagt Georg Vancura. 1968 war Georg Vancura in Prag, in der Tschechoslowakei und erlebte den kurzen Prager Frühling, bevor ihn die Sowjetunion im August mit Truppen und Panzern erstickte. Daraufhin verliess Georg Vancura den sozialistischen Osten und kam in die Schweiz. Im Zeitsprung blicken wir mit ihm 50 Jahre zurück, auf die kurze Blüte des „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“.