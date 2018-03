Diesen Freitag den 2. März bei Gschäch nüt Schlimmers: Mü Man mit seinem Album «Herz» welches er anschliessend an die Sendung live in der Cafete im Rahmen des Format «Rap ir Cafete» präsentiert. Künstler, die jeweils am ersten Freitag des Monats in der Cafete ihre Show abliefern, kommen wenn möglich am selben Abend zu uns in die Sendung.

Zu dem gibt es ein kurzes Preview auf die am Samstag stattfindende Rap History im Dachstock, welche Floro und Tinu von Gschäch nüt Schlimmers organisieren.