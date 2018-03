Der Dienstag Morgen

Es ist immer wieder schön wenn der verlorene Sohn kurzzeitig seinen Weg zurück in den Horst findet. Heute also endlich wieder einmal eine Sendung mit Kevin! Ausserdem waren ganz tolle Gäste da (Die es übrigens live und in voller Grösse gibt und zwar am kommenden Freitagabend im Elch in Ostermundigen!) uuund gleich 2 meiner lieblingsbands haben brandneue Songs in die Welt geworfen! Alles gebündelt in drei Stundunden Sendung, voilà: