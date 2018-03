Heute im Info verfolgen wir einen Racial Profiling Gerichtsfall, wir beleuchten die Hintergründe zur kantonalen Initiative „Für fairen Wettbewerb und zum Schutz von Gewerbe und Beschäftigten“ und feiern mit dem Verlag Gesunder Menschenversand Geburtstag.

Racial Profiling

Weil er eine Polizeikontrolle als eindeutig rassistisch empfand, ist der Basler Marc O. eingeschritten. Dafür muss er sich heute Dienstag vor dem Basler Strafgericht verantworten, wegen Behinderung einer Amtshandlung und Nichtbefolgen von polizeilichen Anweisungen. Laut Tarek Nagib von der Allianz gegen Racial Profiling zeigt dieser Fall einmal mehr, dass institutioneller Rassismus gang und gäbe sei, und dass die Polizei immer wieder Personen ausschliesslich wegen ihrer Hautfarbe kontrolliert.

Initiative des Gewerkschaftsbundes des Kantons Bern

Subunternehmen sollen nur noch in Ausnahmefällen Aufträge des Kantons ausführen dürfen, fordert eine kantonale Volksinitiative, welche vor wenigen Tagen lanciert wurde. Vergibt der Kanton z.B. einen Bauauftrag, so soll nur noch die Firma diesen ausführen dürfen, die auch den Zuschlag dafür erhielt. Bis anhin werden Aufträge oft an Subunternehmen weitergegeben, welche ihrerseits die Arbeit auch wieder an andere Betriebe auslagern. So entstehen ganze Ketten an Subunternehmen, bei welcher die ausführende Firma am Ende ihren Angestellten nur noch Tiefstlöhne auszahlen kann. Der Gewerkschaftsbund des Kantons Bern GKB hat deswegen zusammen mit Gewerbetreibenden die Initiative „Für fairen Wettbewerb und zum Schutz von Gewerbe und Beschäftigten“ lanciert.

20 Jahre Gesunder Menschenversand

Der Gesunde Menschenversand ist ein Pflänzchen im Verlagswesen, ein Pflänzchen, das sich seit 20 Jahren im rauen Business zu behaupten weiss. Der kleine Verlag, der im Luzernischen beheimatet ist, hat bis dato 125 Erzeugnisse herausgegeben, wobei sich Namen wie Nora Gomringer, Pedro Lenz, Stephanie Grob, Michael Fehr, Katja Brunner, Matto Kämpf und Jürg Halter darunter finden lassen.

Nebst gedruckten Büchern hat der Gesunde Menschenversand auch eine Reihe von CDs herausgegeben, dies auch aus dem Grund, weil sich der Verlag vor allem auf Literatur fokussiert hat, welche fürs Sprechen geschrieben wurde.

Der Gesunde Menschenversand wurde vor 20 Jahren von Matthias Burki und Yves Thomi ins Leben gerufen, seit 2007 ist Burki alleiniger Verleger. Der Grund, weshalb sie vor 20 Jahren einen Verlag gegründet hätten, sei ein ganz pragmatischer gewesen, sagt Matthias Burki.

Am Sonntag 11. März feiert Der Gesunde Menschenversand seinen 20. Geburtstag im Schlachthaus Theater. Mit von der Partie sind Andres Lutz, King Pepe, Stephanie Grob, Guy Krneta & Raphael Urweider, Adi Blum, Die Gebirgspoeten und Renato Kaiser. Alle weiteren Infos zum Anlass gibt’s hier.