Heute im Info fragen wir nach, ob Kryptowährungen eine Chance bieten oder ein Risiko bergen & wir besuchen den Komponisten Torsten Rasch, welcher zur Zeit im Stadttheater auf das turbulente Jahr 1905 zurückblickt.

(Den Podcast gibt’s hier ab Mittag)

Kryptowährungen

Nicht erst seit dem Boom des Bitcoins sind sie in aller Munde: Sogenannte Kryptowährungen versprechen die Möglichkeit, Profit zu machen, bequem vom Computer aus. Kryptowährungen sind ein digitales Zahlungsmittel, neben dem bekannten Bitcoin gibt es noch unzählige weitere solche Währungen. Ganz neu ist deren Erfindung nicht, seit bald 10 Jahren existiert zB der Bitcoin. Dabei kommen diese digitalen Währungen ganz ohne zentrale Kontrollinstanz aus, eine Tatsache die man sowohl als Risiko als auch als Chance betrachten kann, wie Martin Steiger von der Digitalen Gesellschaft Schweiz erklärt.

Die Formel oder die Erfindung des 20. Jahrhunderts

Der Beginn des 20. Jahrhunderts war eine bewegte Zeit, eine unruhige Zeit. Diese Unruhen hatten Einfluss auf politische und soziale, aber auch auf künstlerische Belangen. Zurzeit dient die damalige turbulente Epoche als historischer Rahmen für ein Musiktheater, welches bei Konzert Theater Bern gezeigt wird. In „Die Formel oder die Erfindung des 20. Jahrhunderts“ treffen sieben spätere Grössen in Bern aufeinander, unter ihnen Einstein, Lenin, Robert Walser und Paul Klee.

Verantwortlich für die Musik des Stückes ist Torsten Rasch. Der 52-jährige Deutsche ist ein Komponist, der keine Berührungsängste kennt. Aufgewachsen in der ehemaligen DDR lebte er nach deren Niedergang 15 Jahre in Japan, wo er Filmmusik für über 60 Filme komponierte. Ausserdem hat Torsten Rasch mit den Pet Shop Boys einen Soundtrack für Panzerkreuzer Potemkin erarbeitet, und den Liedzyklus „mein Herz brennt“ geschaffen, der auf Songs von Rammstein beruht.

Heute schreibt Rasch Kompositionen für klassische Orchester und ist nicht nur im deutschsprachigen Raum ein gefragter Komponist, sondern auch bei der Englischen Nationaloper. Und dabei wäre er in jungen Jahren beinahe Rockstar geworden, oder nicht, Herr Rasch?

„Die Formel oder die Erfindung des 20. Jahrhunderts“ wird noch bis 14. April bei Konzert Theater Bern gespielt wird. Alle weiteren Infos gibt’s hier.