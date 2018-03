Playliste 5.3.18

Deodato Keep on moving 1982

Donna Allen Serious 1986

Nick Kamen Each Time you break my Heart 1986

Bananarama Cruel Summer 1983

Madonna Open your Heart 1987

Michael Jackson Get on the Floor 1983

Ken Laszlo Dancing Together 2009

Pet Shop Boys Heart 1988

Indochine Karma Girls 2017

Claudio Mingardi Star 1984

New Order True Faith 1987