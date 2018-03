Playlist vom 09.03.18, Radio Sur le Pont

Golden Dawn Arkestra – Sama Chaka

UA – Lc

Eden Ahbez – Tobago

The Light Of Saba – Have No Fear/ Words Of Wisdom

Harlem Underground Band – Smokin Cheeba Cheeba

Funkadelic – Qualify And Satisfy

Muddy Waters – Hoochie Coochie Man [Hidden Track]

Muddy Waters – Mannish Boy

Black Lung – Behemoth

Holy Motors – Honeymooning

CocoRosie – Gravediggress

Dead Brothers – Black Moose

Shabadoo – Do It (Mark Grusane Edit) [B-Art]

Azul Loose Ties – A1 Untitled

Key Tronics Ensemble – Calypso of House (Paradise Mix)

Motor City Drum Ensemble – Raw Cuts #3

Kenny Dixon Jr. – January

Revolting Allschwil Posse – Summer [Must See]

Klaus Johann Grobe – Ein Guter Tag

The Next Movement – Motherfucker

Noir Boy George – Enfonce Toi Dans La Ville

Knöppel – Schüga [Fiiraabebier]

I Made You A Tape – Proud And Young