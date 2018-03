Themen der Sendung: Chiara und Jsa über die Party KISS THE RAINBOW am Samstagabend, 14. April in Lyss, Der Blickpunkt Trans mit Henry Hohmann von TGNS mit News und Informationen aus der trans* Welt, Fragen und Antworten zur Lage der LGBT+Nation mit Anna Rosenwasser von der Lesbenorganisation Schweiz LOS über den Frauenkampftag vom 8. März, Premiere der neuen Rubrik INTER*AKTIV mit Urs Sager und News und Bemerkungen aus der inter* Community, «Von Tuten und Blasen» – das schwule Gesundheitsmagazin in Zusammenarbeit mit dem Checkpoint Bern – heute mit der Vor-Ort-Truppe Lovebugs, der Homoblues von und mit Christoph Matti über halbvolle und halbleer Gläser.