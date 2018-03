Das Kino hat einen schweren Stand: Die Kitag schliesst in der Berner Innenstadt sämtliche Säle, viele bevorzugen es, Filme in den heimischen vier Wänden zu schauen. Und doch gibt es einen Filmclub, der sich nicht über mangelndes Publikum beklagen kann: die Zauberlaterne. Die Zauberlaterne ist eine Veranstaltungsreihe, welche ein sehr junges Publikum anspricht und so die Begeisterung für Filme und filmisches Schaffen fördern will. 6-12 Jahre jung sind die Zauberlaternen-Cineast*innen, welche sich neun Mal im Jahr im Kino ABC zu Vorführungen treffen. Bei den 9 Vorführungen werden Filme ganz unterschiedlicher Natur und Machart gezeigt.

Die nächst Vorführung der Zauberlaterne im Kino ABC findet am 4. April statt, dann wird der Film „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“ mit musikalischer Live-Begleitung gezeigt. Alle weiteren Infos zum Filmclub Zauberlaterne gibt’s hier.