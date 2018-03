Wegen einem Anti-Terrorgesetzt landen in Spanien immer mehr Menschen vor Gericht, der Filmclub Zauberlaterne fördert seit 25 Jahren die Begeisterung für Filme bei Kindern und im Radioblog kommentiert Juso-Präsidentin Tamara Funinciello, die Tatsache, dass weibliche städtische Angestellte ab sofort einen freien Tag mehr auf ihrem Ferienkonto verbuchen können. Den Podcast gibts hier:

Schwammiges Terrorgesetzt führt zu Selbstzensur

Wegen einem Anti-Terror-Gesetz, werden in Spanien derzeit immer mehr Menschen strafrechtlich verfolgt. Wer Terror „verherrlicht oder propagiert“, dem drohen gemäss spanischem Strafgesetzbuch Berufsverbot oder gar Gefängnis. Die schwammige Formulierung des Artikels sorgt dafür, dass die freie Meinungsäusserung zunehmend eingeschränkt wird. Ins Visier der Terror-Ermittler fallen nämlich immer häufiger auch satirische oder künstlerische Aussagen, die mit Terror-Propaganda rein gar nichts am Hut haben. Ein lustiger Post auf Twitter oder Facebook, ist mittlerweile ein ein heikles Unterfangen.

Das Vorgehen der spanischen Justiz schreckt immer mehr Menschen davon ab, umstrittene Ansichten zu äussern oder kontroverse Witze zu machen.

Dadurch würde in Spanien ein Klima der Selbstzensur geschaffen, sagt der Terror- und Menschenrechtsexperte Patrick Walder von Amnesty International.

Ein Problem, das früher oder später auch die Schweiz erreichen könnte.

Kinderfilmclub Zauberlaterne

Das Kino hat einen schweren Stand: Die Kitag schliesst in der Berner Innenstadt sämtliche Säle, viele bevorzugen es, Filme in den heimischen vier Wänden zu schauen. Und doch gibt es einen Filmclub, der sich nicht über mangelndes Publikum beklagen kann: die Zauberlaterne. Die Zauberlaterne ist eine Veranstaltungsreihe, welche ein sehr junges Publikum anspricht und so die Begeisterung für Filme und filmisches Schaffen fördern will. 6-12 Jahre jung sind die Zauberlaternen-Cineast*innen, welche sich neun Mal im Jahr im Kino ABC zu Vorführungen treffen. Bei den 9 Vorführungen werden Filme ganz unterschiedlicher Natur und Machart gezeigt.

Die nächst Vorführung der Zauberlaterne im Kino ABC findet am 4. April statt, dann wird der Film „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“ mit musikalischer Live-Begleitung gezeigt. Alle weiteren Infos zum Filmclub Zauberlaterne gibt’s hier.



Radioblog Tamara Funiciello

In ihrer akustischen Hörkolumne erklärt Juso-Präsidentin Tamara Funinciello, warum weibliche städtische Angestellte ab sofort einen freien Tag mehr auf ihrem Ferienkonto verbuchen können und warum diese Tatsache eigentlich ein Armutszeugnis ist.