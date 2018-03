Best of RaBe Fest 2018

108 Sendung 20.03.2018

Gespielte Lieder

01 Die Fraktion – Rebellieren(2010)

02 Megaherz – Hurra wir leben noch(2014)

03 Scratch Bandits Crew – Goodbye(2015)

04 The Lovers – Nobody like you(2015)

05 The Outta Mind – Déjà Vu(2017)

06 Basement Saints – Bohemian Boogie(2017)

07 King Khan & The Shrines – Land of the Freak(2008)

08 The Jackets – Keep Yourself Alive(2015)

09 The Sex Organs – Outer Space(2015)

10 Willibald – Traffic Lights(2017)

11 My Bad Sister – Too Rude for Radio(2017)

12 Erneuerbare Energien – Erneuerbare Energien(2016)

13 Neutral Zone – Merckx(2017)

14 Husten – So was von da(2017)

15 Captain Beefheart – Abba Zappa(1974)