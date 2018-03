Seit einem Jahr und zwei Monaten beobachtet die Welt das Theater des Donald Trumps. RaBe schaut hinter die Kulissen und analysiert:



Business as Usual – mit Donald Trump

Auch im 14. Monat der Trump-Regentschaft läuft (fast) alles nach Plan: Korruption grassiert im «Sumpf von Washington DC». Das Motto «America First» kommt nicht zur Anwendung, wenn Trump kein Interesse daran hat. Und wer sich vor Trump verbeugt, wird mit einem Job belohnt. Die Chronik des letzten Monats:



https://www.freie-radios.net/mp3/20180320-trumpwatch14-88077.mp3



Am liebsten würde sich Donald Trump mit militärischen Paraden feiern lassen. Der Trump’sche Militarismus erinnert an Militär-Fantasien von anderen rechtspopulistischen Bewegungen. Die Info-Analyse:



https://www.freie-radios.net/mp3/20180320-trumprechtsp-88076.mp3



Einmal mehr haben sich im letzten Monat diverse Musikschaffende mit Donald Trumps Politik beschäftigt. Im Vordergrund stand dabei seine Aussage, man solle Lehrpersonen an den Schule bewaffnen, um gegen Waffengewalt vorzugehen – die Parodien folgten sofort



Alle bisherigen Trumpwatch-Sendungen gibt’s unter trumpwat.ch.