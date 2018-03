Las Venas Abiertas

Ausgabe von 21. März mit das side one von das Noisecore Meisterwerk „Disgrace To The Corpse Of Sid“ von Sore Throat. Auch noch mehrere Bands in der richtung von Grindcore, Powerviolence, Crust und Anarcho Punk/Noise.

In das Video es ist das ganze Album, 101 tracks von sides one (90 songs) and two (11 songs).

Tracklist: