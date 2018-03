„Crisscross…Jazz kreuz und verquer – mit Jürg Solothurnmann

Im Focus: USA aktuell – CD-News

„I didn’t know if I ever would play again.“ Erst jetzt erscheint die Aufnahme von Keith Jarretts emotionellem Comeback 1998 nach seiner Krankheit (Chronic Fatigue Syndrome). Die Bewegungen der Boxer inspirieren mit anderem die aktuelle Musik der Leitfigur Steve Coleman. Hochkomplexe Komposition und Klavierimprovisation sind auch die Spezialität des Ausnahmekönners Matt Mitchell. Songtradition und (Contemporary) Folk bleiben hingegen eine Quelle der heutigen Musik des Pianisten Jamie Saft und des Gitarristen Julian Lage, während der pakistanisch-amerikanische Gitarrist Rez Abassi Einflüsse des indischen Subkontinents assimiliert. Und Bill Frisell hat den vietnamesisch-amerikanischen Trompeter für die Musik von Michael Gibbs gewonnen.

2018.03.29.AL Crisscross.CD-News USA