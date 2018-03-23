Playlist vom 23.03.18, Radio Sur le Pont
Olli Schulz – Als Musik Noch Richtig Groß War
Will Butler – Anna
Father John Misty – I’m Writing a Novel
Booker T and the MGs – Groovin
Badder Than Evil – Hot Wheels
Dexys Midnight Runners – Geno
Jook – Crazy Kids
Wax Tailor – Leave It (feat. Dionne Charles)
Ja, Panik – Alles Hin, Hin, Hin
Jeans Team – Das Zelt
Ice – Racubah [Hidden Track]
Luis Vecchio – Nsambei
The Fatback Band – Wicky Wacky
Sookie – Rhythm On Rhythm
Rita J & Tone B. Nimble – Simple Words
Göldin & Bit-Tuner – Liebi I Zite Vom Kommende Ufstand
Jack White – Ice Station Zebra [B-Art]
Wake Island – Go
True Feelings – Love Me, Love Me
Ozila – Ozila 2001