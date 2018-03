Playlist vom 23.03.18, Radio Sur le Pont

Olli Schulz – Als Musik Noch Richtig Groß War

Will Butler – Anna

Father John Misty – I’m Writing a Novel

Booker T and the MGs – Groovin

Badder Than Evil – Hot Wheels

Dexys Midnight Runners – Geno

Jook – Crazy Kids

Wax Tailor – Leave It (feat. Dionne Charles)

Ja, Panik – Alles Hin, Hin, Hin

Jeans Team – Das Zelt

Ice – Racubah [Hidden Track]

Luis Vecchio – Nsambei

The Fatback Band – Wicky Wacky

Sookie – Rhythm On Rhythm

Rita J & Tone B. Nimble – Simple Words

Göldin & Bit-Tuner – Liebi I Zite Vom Kommende Ufstand

Jack White – Ice Station Zebra [B-Art]

Wake Island – Go

True Feelings – Love Me, Love Me

Ozila – Ozila 2001