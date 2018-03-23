Über die Sendung

Mainstream für die alternative Radiohörerschaft haben sich die drei Musikenthusiasten Ruedi, Beni und Urs auf die Fahne geschrieben und Ziel ist nichts geringeres, als mit ihrer Sendung den perfekten Einstieg ins Wochenende zu gewähren. Musik aus den verschiedensten Genres und Epochen, von Evergreen bis Newcomer Track, alles ist dabei, Hauptsache seelenvoll.

Gegliedert wird das Ganze durch vier Rubriken, welche von interessanten Anekdoten zu Bands (Hidden Track) über Neuheiten der Popkultur (Bart) sowie herausragenden Musikvideos (Must-See) bis hin zu Perlen der Feierabend-Unterhaltung (Fyrabebier) führen. Der Rote Faden bilden dabei die Räuberpistolen der drei Moderatoren, die durch ihre sonstigen Verstrickungen als Veranstalter, Barkeeper und DJ’s, einiges aus dem städtischen Untergrund zu berichten wissen.

„Radio Sur le Pont“ steht für Hörgenuss und Savoir Vivre, tune in!

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Sendungsmachende
beni
Rudolf Löffel
Urs Rihs
Nächste Sendungen
  • Fr, 30.3., 15:00 - 17:00
  • Fr, 6.4., 15:00 - 17:00
  • Fr, 13.4., 15:00 - 17:00
  • Fr, 20.4., 15:00 - 17:00
  • Fr, 27.4., 15:00 - 17:00
  • Fr, 4.5., 15:00 - 17:00
  • Fr, 11.5., 15:00 - 17:00
  • Fr, 18.5., 15:00 - 17:00
  • Fr, 25.5., 15:00 - 17:00
  • Fr, 1.6., 15:00 - 17:00
Sendungsportrait
Sendung

Radio Sur le Pont

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Dein perfekter Einstieg ins Wochenende mit Radio Sur Le Pont

Playlist vom 23.03.18, Radio Sur le Pont

Olli Schulz – Als Musik Noch Richtig Groß War
Will Butler – Anna
Father John Misty – I’m Writing a Novel
Booker T and the MGs – Groovin
Badder Than Evil – Hot Wheels
Dexys Midnight Runners – Geno
Jook – Crazy Kids
Wax Tailor – Leave It (feat. Dionne Charles)
Ja, Panik – Alles Hin, Hin, Hin
Jeans Team – Das Zelt
Ice – Racubah [Hidden Track]
Luis Vecchio – Nsambei
The Fatback Band – Wicky Wacky
Sookie – Rhythm On Rhythm
Rita J & Tone B. Nimble – Simple Words
Göldin & Bit-Tuner – Liebi I Zite Vom Kommende Ufstand
Jack White – Ice Station Zebra [B-Art]
Wake Island – Go
True Feelings – Love Me, Love Me
Ozila – Ozila 2001

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Der Perfekte Einstieg Ins Wochenende

Playlist vom 16.03.18, Radio Sur le Pont Parquet Courts - Almost Had To Start A Fight / In And Out Of Patience Dream Wife - Somebody Ex Hex - ... >

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Dein perfekter Einstieg Ins Weekend

Playlist vom 02.03.18 Karl Hector & the Malcouns - Samai Ajda Pekkan - Bang Bang (Kabus Kerim Edit) Takeshi Terauchi & The Blue Jeans - ... >

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Dein perfekter Einstieg ins Weekend

Playlist vom 09.02.18 Tash Sultana - Murder To The Mind Blood Wine or Honey - Loosefoot Vladimir Cauchemar - Aulos Jacques - Dans La Radio D.A.F - Der ... >

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The Hottest Namitagssändig ir Schtadt

Playlist vom 02.02.2018, Radio Sur le Pont Ferry Ultra - Why Did You Do It (The Reflex Re-Vision) (feat. Ashley Slater) Yasuko Agawa - L.A. Nights Nu ... >

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Dein Einstieg ins Wochenende

Playlist vom 26.01.18, Radio Sur le Pont Dinosaur Jr - I Walk For Miles The Hitch Hiker - Le Butcherettes Crippled Black Phoenix - Champions Of Disturbance ... >

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Perfekt.Einstieg.Weekend.

Playlist vom 19.01.18, Radio Sur Le Pont EMA - Down And Out Peaches - Dumb Fuck Data - Ne Zovi To Ljubavlju Acid Pauli - Amadou J&L Defer - Johnny, ... >

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Dein Einstieg Ins Wochenende

Playlist vom 12.01.18, Radio Sur le Pont LCD Soundsystem - Hippie Priest Burn-Out Cuthead - Big Time Aphex Twin - Syro u473t8+e (Piezoluminescence ... >

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Dein perfekter Einstieg Ins Wochenende

Playlist vom 05.01.18 All diese Gewalt - Jeder Traum eine Falle Kendrick Lamar - Hood Politics Peanut Butter Wolf & Madlib - Rawcore DOT - Buy. Eat. ... >

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Der Perfekte Einstieg In Dein Wochenende

Playlist vom 29.12.17 Gil Scott-Heron and Brian Jackson - 17th Street Christian Gaubert - Sweet Maryline P-Funk All Stars - Catch A Keeper St. Paul and ... >