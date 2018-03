Stellenabbau trotz massivem Gewinn: Wir beleuchten die Machenschaften des Medienkonzerns Tamedia und ausserdem wagen wir eine Prognose fürs kommende kantonale Wahlwochenende. Den Podcast gibts hier ab Mittag.

Tamedia: Stellenabbau trotz massivem Gewinn

Das Medienunternehmen Tamedia wird immer grösser und plant gleichzeitig einen massiven Stellenabbau. Die Redaktionen von Bund und Berner Zeitung werden fast gänzlich zusammengelegt, um die Kosten so tief wie möglich zu halten.

Dabei hat Tamedia im letzten Jahr, mit 170 Millionen Franken, deutlich mehr Gewinn erzielt als erwartet.

Ein Widerspruch in sich also. Das Unternehmen lässt sich partout auf keine neuen Finanzierungsmodelle ein und nutzt ihre Monopolstellung aus, um noch mehr Profit zu schlagen.

Doch die Redaktionen von Bund, BZ und der Nachrichtenagentur SDA wehren sich gegen den drohenden Einheitsbrei. Gestern protestierten sie gemeinsam vor dem Hotel Bellevue in Bern, wo Tamedia-Chef Pietro Supino gerade an einem Buisness-Treffen auftrat.





Die RaBe-Prognosen fürs kantonale Wahlwochenende

Er fristet ein Mauerblümchendasein – der Wahlkampf fürs Kantonsparlament und den Regierungsrat. Während der Wahlkampf auf Bundes- und auf Stadtebene wochenlang die Berichterstattung dominiert, ist der Wahlkampf auf kantonaler Ebene eher unspektakulär.

Nur gerade 30 Prozent der Berner und Bernerinnen werden voraussichtlich nächsten Sonntag an die Urne gehen. Allerdings: Unspektakulär ist die Ausgangslage auf den ersten Blick eigentlich nicht, denn immerhin bewerben sich 16 Kandidierende um einen Sitz in der siebenköpfigen Regierung und über 2000 Menschen wollen in den Grossen Rat. Unsere beiden RaBe-Inforedaktoren Salim Staubli und Michael Spahr wagen eine Wahlprognose.

Fidel Hässig geht trotzdem wählen

Der linke Wutbürger Fidel Hässig regt sich auf, dass die Politik einmal mehr nur für die Reichen sorgt und die Armen links liegen lässt. Trotz Wahlfrust ruft er auf zum Wählen – z.B. bei den Kantonswahlen vom kommenden Wochenende.