18:48

Die wiedergewählten Christoph Neuhaus und Pierre-Alain Schnegg (beide SVP) im Gespräch mit unseren Wahlexperten Michael Spahr und Roger Spindler.



18:18

Die neu gewählte Regierungsrätin Christine Häsler (Grüne) bei uns im Interview. Sie kommt als Nachfolgerin für den zurückgetretenen Bernhard Pulver.



18:07

Der frisch wiedergewählte Christoph Ammann (SP) bei uns zu Gast im Interview.



17:55

Analyse der Resultate der Regierungsratswahlen mit dem Politologen Werner Seitz:



17:50

So jetzt ist es also offiziell. Der neu gewählte Regierungsrat setzt sich folgendermassen zusammen: Beatrice Simon (BDP), Christoph Ammann (SP), Christoph Neuhaus (SVP), Evi Allemann (SP), Philippe Müller (FDP), Christine Häsler (Grüne), Pierre-Alain Schnegg (SVP)

17:42

Die frisch wiedergewählte Regierungsrätin Beatrice Simon (BDP) glänzt mit einem hervorragenden Ergebnis.



17:12

Hintergrundwissen für zwischendurch: Frauenanteil auf bürgerlichen Listen nach wie vor tief.

Die Auswertung der Listen für die Grossratswahl im Wahlkreis Stadt Bern zeigt: Bürgerliche Parteien aus dem rechten Lager tun sich nach wie vor schwer mit dem Frauenanteil auf ihren Listen. SVP, BDP, EDU und Jungfreisinn kommen zusammen auf gerade mal 19% Frauenanteil. Einzig die FDP setzte auf Ausgewogenheit und sticht im bürgerlichen Kreis mit 45% Frauenanteil hervor.

Mehr Frauen als Männer gibt es lediglich auf den Listen von Grünen und Alternativen Linken. Auf klare Verhältnisse achteten auch SP, Grünliberale und Junge Grünliberale. Bei ihnen beträgt der Frauenanteil genau 50%.

16:28

Es bleibt wohl alles beim alten – im Regierungsrat – unsere zweite Video-Live-Schaltung aus dem Rathaus:



16:23

Der 7. Wahlkreis (Jura) ist raus. Es wird also langsam klar wer das Rennen machen wird.



15:44

Erneut sehr tiefe Stimmbeteiligung. Gerade mal 30% gingen laut den aktuellsten Auszählungen an die Urne.

Hier ein paar Hintergründe zur Wahlbeteiligung im Kanton Bern während den letzten Jahren.

Seit 1970 ist die Stimmbeteiligung bei kantonalen Wahlen kontinuierlich gesunken. Damals lag sie noch bei rund 59%, heute geht gerade mal noch ein Drittel der Stimmberechtigten an die Urne.

Dass ein Grossteil der kantonalen Bevölkerung nicht wählen geht, hat verschiedene Gründe. Eine Studie der Universität Bern aus dem Jahr 2015 hat deshalb verschiedene Typen von Nichtwählern unter die Lupe genommen. Sie kam zum Schluss, dass der grösste Teil der Studienteilnehmer, nämlich 25%, aus reinem Desinteresse nicht an die Urne geht. Sie sehen keine Gründe dafür, sich mit Politik auseinander zu setzten. Sie tun dies aber nicht etwa aus „Trotz“, sondern weil sie sogar sehr zufrieden sind mit der politischen Situation.

Problematisch ist hingegen die hohe Zahl der sogenannten „Verdrossenen“. 16% der Stimmbevölkerung gehen nicht an die Urne, weil sie unzufrieden sind mit dem politischen System. Sie wollen das System nicht unterstützen und boykottieren die Wahlen aus diesem Grund.

15:17

Regierungsratswahl: 4 von 10 Wahlkreise sind ausgezählt.



15:11

Erste Analysen der Resultate aus drei Wahlkreisen:



14:54

Regierungsratswahlen: Die ersten Wahlkreise sind ausgezählt.



14:35

Bald gehts los! Ab 15 Uhr berichten wir live aus dem Berner Rathaus.

Rund um die Uhr liefern wir euch die neusten Resultate und Ergebnisse zu den Regierungsrats- und Grossratswahlen – Live auf 95.6 und hier im Liveticker.

Wir freuen uns auf einen spannenden Tag mit Interviews, Analysen und den Hintergründen rund um die kantonalen Wahlen. Unterlegen tun wir das Ganze natürlich auch immer wieder mit guter Musik.

Die RaBe-Crew ist ready to goo: