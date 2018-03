Werde Mitglied der RaBe-Familie, unterstütze uns und nütze alle Angebote!

Als Verein finanziert sich Radio Bern RaBe zu einem grossen Teil durch die Beiträge seiner Mitglieder. Ohne sie wäre es für RaBe nicht möglich, ein 24-Stunden-Programm ohne Werbung in dieser Qualität zu senden! Wenn dir Radio Bern RaBe also am Herzen liegt, dann werde Mitglied.

Eine RaBe-Mitgliedschaft hat viele Vorteile

RaBe fürs Karma: Du unterstützt fast 200 Menschen, die für dich mit viel Herzblut ein vielseitiges Wahnsinnsprogramm auf die Beine stellen.

RaBe fürs Herz: Unsere Sendungsmachenden kommen aus allen Ecken der Welt und gestalten Programme in dreizehn Sprachen.

RaBe fürs Ohr: Vielseitige Musik jenseits des Mainstreams und Kultursendungen, die auch den kleinen Stars eine Stimme geben.

RaBe fürs Hirni: Unsere Redaktionen gestalten aufwendige Hintergrund-Beiträge, die in anderen Medien zu kurz kommen.

Mitgliederbeiträge

Normale Mitgliedschaft: 150.- pro Jahr / Halbjahresbeitrag ab 1. Juli 75.-

Studierende / RentnerInnen (AHV, IV), Besitzende einer Kulturlegi 75.- / Halbjahresbeitrag ab 1. Juli 37.50

Für reduzierten Beitrag bitte Ausweiskopie als Nachweis senden an: Radio Bern RaBe, Randweg 21, 3013 Bern.

ab 500.- Goldmember

ab 2’000.- Premiummember

Ja ich werde Mitglied und bezahle meinen Beitrag gleich ein (via Paypal/Postfinance/Einzahlungsschein). Für die Bezahlung via Kreditkarte bitte „Paypal" wählen (Es wird kein Paypal-Konto benötigt).



Falls du deine Mitgliedschaft lieber nicht über unser automatisches Formular zahlst, kannst du uns den Mitgliederbeitrag auch auf diese Weise zahlen:

auf das Postkonto mit der IBAN-Nummer CH28 0900 0000 3002 5712 8

oder ruf uns an unter 031 330 99 90 oder schicke eine E-Mail an rabe@rabe.ch – dann schicken wir dir einen Einzahlungsschein.

Membercard-Vorteile

Als Dank für deine Mitgliedschaft erhältst du eine RaBe-Membercard und bei unseren Member-Partner*innen zahlreiche Rabatte. Für Kaffee, Coiffeur, Konzerte und vieles mehr gibt es eine exklusive Vergünstigung. Einfach Membercard zücken und schon zahlt es sich aus, zur RaBe-Familie zu gehören!

Die Liste der Partnerschaften wird laufend erweitert und Vorschläge sind jederzeit willkommen.

CHF 5.– Reduktion

Aikido Schule Biel Reduktion auf monatliche Mitgliederbeiträge

bee-flat im Progr

BeJazz

bernau, kultur im quartier

Club Bonsoir

Kulturzentrum Gaskessel

Kulturhof Schloss Köniz

Narrenpack Theater Bern

ONO Das Kulturlokal

Restaurant Löwen, Wohlen b. Bern Reduktion auf Mittag- oder Abendessen

Schlachthaus Theater Bern

Theater am Käfigturm

Wartsaal Kaffee Bar Bücher Reduktion auf Mittagessen

20% Rabatt

APFELGOLD desserts & livres Rabatt auf sämtliche inhouse-Konsumationen (ohne Gutscheine, Getränke/Desserts to go und Bücher)

Copy 2000

Sahar Bauchtanz Rabatt auf Dance Aerobics und Bauchtanz

Tattoo Connection Bern

TS – ENTERTAINMENT

10% Rabatt

Alemania Deutschschule Rabatt auf Deutschkurse in Bern, Niveau A1 / A2 / B1

Apotheke Hemmann Rabatt auf Eigenmarke

Arc en Sol Naturkosmetik Rabatt auf alle Behandlungen (ohne Produkte)

Audio & Video Service Loosli

Chop Records

Coiffure plus minus Rabatt auf alle Dienstleistungen

Tanzschule Danceorama Rabatt auf Kursstufe 1-3

Dayayoga Bern Rabatt auf Einzeleintritte (ohne Abos)

Fizzen

Jane Coiffeur

Kellerkino 2CHF-Reduktion, ausser montags

Kino Rex 2CHF-Reduktion, ausser montags

Layup

Lola Lorraineladen Rabatt auf Eigenmarke Lola-Getränke

Manus Bau + Schreinerei Rabatt auf Aufträge bis 5000.- (ohne Küchengeräte)

Mobile Vintage

Nordring Fair Fashion

Oldies Shop

Poledance Royal Pole Rabatt auf Halbjahres- und Jahres-Abos, CHF5-Reduktion auf 5er-, 10er- und 15er-Abos

Spycher Textil + Partner

Zauberlaterne Bern

ZIG ZAG records

Nicht mit anderen Rabatten kumulierbar.

Die Memberpartner behalten sich das Recht vor, die Konditionen ihren Preisstrukturen anzupassen.