Nächste Woche geht bereits die fünfte Ausgabe des Berner Lesefests Aprillen über die Bühne. Rund 20 Autor*innen aus der ganzen Schweiz aus dem Kosovo und anderswo lesen und performen im Schlachthaus Theater. Nebst einer Lyrik-Reihe, Philosophie und Late-Night-Shows hat Aprillen in seinem Programm auch einen Schwerpunkt auf die Kombination von Wort und Musik gelegt und verspricht «abenteuerliche Kombinationen».

Mit dabei in dieser Kategorie ist auch der Berner Multiinstrumentalist Balts Nill, der lange Zeit bei Stiller Has mitwirkte, Film-, Theater- und Radioprojekte initiierte und der ab und an mit kritischer Feder auch die Absurditäten des Alltags beleuchtet. Bei Aprillen wird Balts Nill zusammen mit Kontrabassist Mich Gerber und der Literatin Melinda Nadj Abonji auftreten. Nein, Literatur und Musik sei keineswegs eine absonderliche Paarung. Im Gegenteil würden die beiden seit langer Zeit zusammengehören, sagt Balts Nill.

Das Berner Lesefest Aprillen geht vom 4. – 7. April über die Bühne.